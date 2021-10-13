進典工業（6843）由永豐金證券主辦輔導，該公司訂於10月13日以每股42元參考價登錄興櫃－戰略新板掛牌，為高階工業閥門類股的尖兵，進典工業109年營收6.44億元，EPS 2.16元；110年上半年度營收4.43億元，EPS 1.49元，與109年同期相較，有顯著的增長。110年截至8月止自結營收5.55億，EPS 1.77元，110年全年營收獲利可期。。

進典工業創立於67年，在工業用閥門中，擁有優良的工藝技術，在台灣創立的多項獨家技術及產品設計，於全球擁60幾項專利。此外，該公司以「JDV」品牌行銷全球，並轉投資瑞士閥門公司以「Zuercher Technik」品牌行銷於歐洲國際藥廠，為台灣精品閥門領導品牌。

進典工業獨立開發曲面硬化的高速火焰噴塗技術及次奈米級研磨技術，設計製造純金屬對金屬硬密封「球閥」結構取代一般軟密封設計，並將技術延伸運用高階蝶閥中的「三偏心蝶閥」，以金屬硬密封取代傳統石墨夾層設計，改善石墨夾層設計不耐侵蝕、無法維修缺點。

其產品適用於超高溫、超低溫、超高壓、高表面硬度以及耐磨損、耐侵蝕等嚴苛工況環境，其密封效果達到完美密合止洩、止漏功能，因此，該公司產品運用於半導體、石化、鋼鐵、電廠等場域之重要核心管線之中。主要客戶包含台積電、中鋼、台電、中油、SABIC及大陸中石化等，其他終端客戶尚包括亞洲半導體廠、歐洲國際藥廠、美國石化廠與德州電廠，含蓋各種工業領域，奠定其「金屬硬密封」技術亞洲領先地位。

(時報資訊)

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