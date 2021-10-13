富蘭克林華美投信認為，國際關係改善加上，景氣多頭延續，可望支撐股價向上，建議不妨挑選引領產業趨勢的新能源車、AI新科技類與超跌的中國A股布局，建議第四季同時掌握「雙A概念」中國A股與AI科技股的表現機會。
富蘭克林華美AI新科技基金核心經理人黃壬信分析，儘管近期股市雜音較多，波動較大，但科技股的強大獲利成長性及創新能力，加上疫情後改變人類生活習慣，大數據應用使不同產業也逐漸轉型並和科技領域結合，如智慧交通與智慧城市、衛星物聯網及精準醫療等，AI新科技將持續成為推動經濟活動的主軸，也是投資上不可或缺的股票類別。
黃壬信表示，無畏疫情與晶片缺貨問題，特斯拉繼上一季淨利突破10億打敗市場預期，第三季交車再創佳績。特斯拉Q3交車24萬輛，不僅克服供應鏈缺貨干擾，也反應出市場對於電動車接受度愈來愈高，高階休旅車款Model X交付量也大幅成長，今年前三季已交付62.7萬輛車，已超越去年整年50萬輛的交付輛數，也帶動特斯拉股價持續挑戰前高。
再者，富蘭克林華美投信認為，展望未來2到5年投資趨勢也將更貼近疫後人類所需要的便利性生活需求，因此，投資主軸可以持續觀察並聚焦三大主軸，以及兩大類股，如：1.智慧交通、2.生技醫療、3.衛星物聯網；兩大類股則是一新能源、二新能源車（自動駕駛ADAS）類，串聯AI新科技發展的趨勢，不斷持續前進。
此外，富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，受到恆大事件和電價上漲，全球股市不免震盪；而中國基本面表現溫並不看壞，而消息面影響波動，但中美關係自孟晚舟回國、近日重啟美中雙方對談下，中美局勢將轉趨溫和、偏向樂觀發展，也提振投資信心，加上A股超跌、外資回流持續匯入，帶動股市止穩反彈，預估第四季中國A股仍具表現空間。
(時報資訊)
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