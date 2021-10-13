中國為了加強落實「能源消耗總量和強度雙控（能耗雙控）」目標的壓力，有十多省區陸續執行嚴格的限電措施，各地限電措施已經衝擊企業的生產。

中國的碳排放總量位居全世界第一，因此連中國這種碳排放大國，都想要透過「能源消耗總量和強度雙控」加強力道，來達到永續的碳中和目標，因此可以看出全球對於ESG投資不只是未來趨勢，也是必然的走勢，根據MSCI的大數據記錄觀察，全球企業對MSCI ESG評級的重視程度逐步增長。根據MSCI的ESG 2001年研究指出，MSCI臺灣指數中的成分股公司的ESG評級，有19％的企業在相比前一次年度評審中獲得評級上調，因此對重視ESG價值的投資人而言，投資台灣顯然是最佳選項之一。

全球先進國家對於ESG投資不只是未來趨勢，更是已經進行多年的政策，因為ESG包含了對環境（Environmental）、社會（Social）、公司治理（Governance）的投資要求，根據亞洲公司治理協會（ACGA）兩年一次的評鑑中（CG Watch 2020），台灣在亞洲12個國家的公司治理排名第4名，不但打敗日本的第6名，與韓國的第9名，更勝中國的第10名，因此想要參與ESG投資商機，台灣發行的投資標的顯然是選項之一。

台灣各大公司多數已將ESG納入公司的重要政策當中，「元大臺灣ESG永續ETF基金」此檔基金在布局成分股挑選過程中，將ESG相關質化與量化因子納入考量，並經由指數專家在國際級資料庫嚴選致力於ESG發展，以永續經營為目標的上市公司，能讓投資人用小錢就能投資一籃子的永續企業組合。

以包含ESG因子的臺灣永續指數為例，我們可以發現雖然台灣因為經濟成長表現佳，因而台股表現不差，但透過ESG納入投資考量可以為投資配置增加更多的可能性。

在這全球對於永續投資開始認同的時代，連占全球溫室氣體排放量四分之一的中國，都願意用限電的手段來達到，中國在聯合國大會年度會議上提出2060年實現碳中和的目標，因此ESG永續投資將是投資人長線布局的配置，元大臺灣ESG永續ETF基金成立以來淨值頻創新高，追求長期資本利得之外，還能享受配息，充分掌握ESG產業脈動。

(時報資訊)