高收益債券基金一直是國人青睞的基金類型，主因其「高收益」的魅力遠超過其他債券基金，因此買氣居高不下。不過，高收益債券基金為何能有較高收益？如何評估可能投資風險？適當的投資策略與配置為何？你適合高收益債券基金嗎？這些都是投資人投資前應先了解與建立的投資觀念，金融業者和投資人應共同努力做好各項金融商品投資前的評估，讓投資人找到「速配」的基金，也讓各項金融商品發揮其投資優勢。
高收益債券基金因為主要投資於非投資等級債券，因此可以賺取較高的收益率，但前提是債券到期前可以支付當初允諾的利息，以及債券到期時可以償還本金，「萬一」無法如期支付利息與本金，就會出現「違約」風險。因此投資人在投資高收益債券基金之前，先要評估好本身可否承受這類基金可能出現的違約風險，因為一旦出現違約風險不但原本預期的「高配息」可能沒了，還可能侵蝕到本金導致出現虧損。
高收益債券的違約率代表著投資高收益債券基金的信用風險程度，關乎到這類基金所給予的「高收益」可否達成，是投資高收益債券基金的重要觀察指標，因此投資非投資等級的高收益債券，需特別留意信評公司所公佈的違約數據。
為了避免投資人因不了解高收益債券基金風險而貿然投入，投信投顧公會要求基金公司銷售高收益債券基金時，必須明確揭露其風險，其中就包括了須揭示「由於高收益債券的信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人」。
至於哪些情況下高收益債券的違約容易發生？通常多發生在大環境景氣差、公司財務體質差與CCC等級以下評級者等三種情況下，投資人可特別留意。
高收益債券的特性跟個股類似，價格表現主要取決於發行企業的基本面，當景氣好轉時，企業獲利可望回溫，企業付不出債息或者債券到期無能力返還本金的機率相對降低，反之，當經濟疲弱時，發債企業的營運壓力攀升，違約風險可能隨之大幅增加。
個別高收益債券違約機率則和公司本身財務健全程度息息相關。以近期恒大集團的風波為例，公司負債高達5,700億人民幣，儘管恒大集團透過變賣資產的方式清償不少債務，但是最新發佈的財報數字顯示，該公司的流動性嚴重惡化，讓該公司的債券瀕臨違約邊緣。因此，對於槓桿比例過高的發債機構，建議投資人務必審慎看待。
另外，發債企業的信評也是值得參考的基本面指標，同樣是高收益等級債券，不同信用評等之間的違約風險也不能等同視之。根據摩根大通統計，2001年至2020年間CCC等級債券平均違約率超過10％，同期間B等級債券平均違約率則約為1.82％。因此，投資人應該要避開那些CCC等級債券比重過高的高收益債券基金。
此外，就資產配置的角度來看，因為高收益債券與景氣連動高度相關，景氣不好時，高收益債券違約情況也往往較多，而此時，股市表現可能也不好，如果投資人買股、也買高收益債券，就無法做到互補，因此高收益債券並不適合用來做股「債」配置，應將其視為風險性較高的債券基金，屬於風險性資產的一部分；景氣好時也應將其視為與股票同類的資產，同時留意景氣的轉折與變化，才不會讓整體資產承受過高的風險。
(時報資訊)
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