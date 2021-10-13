如何不怕自己孤獨老去，全球人壽建議，應先檢視自己是否有三大保障，即一是終身醫療加上實支實付，二是涵蓋22項重大疾病、一次給付的重大傷病險，三是可用來累積資產，且可視需求調整保額與保費的投資型保單，若是單身可再附加豁免條款，若不幸在繳交保費期間即出現重大疾病或意外，在符合條件下即不用再擔心保費，保單繼續有效。

九九重陽敬老節將至，隨著快速高齡化，台灣越來越多人將是65歲以上長者，但晚婚或不婚，加上少子化，很多長者能將面臨自己老去的情況。

全球人壽引用行政院主計總處統計指出，台灣單人家戶已達208.5萬戶、占總家戶的26％，且65歲以上獨居長者達57.1萬人，近十年增加63％，所以愈來愈多人可能要面臨「孤獨老」的問題，如何讓人生下半場更有安全感，全球人壽建議可檢視三保障及一附加。

全球人壽建議第一個保障要檢視是否有終身醫療加上實支實付，用來彌補高齡時的醫療缺口，讓自己能享有較佳的醫療品質。

其次是重大傷病險，如癌症、中風、肝硬化、慢性腎衰竭等需要長期治療或較大筆醫療費的疾病，可能讓晚年經濟緊張，因此全球人壽建議可以安排一次性給付的重大傷病險，讓疾病發生時若無法工作或需要長期治療時，經濟能有所依靠。

第三是可累積資產的投資型保單，可依自身需求調整保障內容及保費，在年輕時可能保障高一些，年長時即可強化投資，讓自己的老年時期能有想花就花、想旅行就旅行的愜意人生。

(時報資訊)