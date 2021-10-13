亞股今年表現不一，但亞股整體表現不如成熟國家股市，即使未來一年看好成熟股市法人多過於新興市場，但對於亞股第四季表現，晨星基金表示，投資價值正在顯現，但預計短期內股市仍將處於波動狀態，直到監管問題明朗化。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，雖然晨星認為針對大陸網際網路公司的監管政策已大致頒布，但監管壓力可能將持續到2022年第一季度。晨星認為個別金融和房地產股價已完全反映其風險，而公用事業估值仍然具吸引力。

對於大陸房地產產業後市，晨星基金說，隨著政府持續管控負債高的企業及限制住宅物業價格的上漲，大陸房地產業將持續處於緊縮政策環境。在三條紅線政策下，眾多小型開發商被列入「紅檔」，其中一些開發商由於短期債務覆蓋能力較弱，近期面臨相當高的風險。下半年實體市場出現放緩跡象，如持續放緩，可能令政府在明年採取寬鬆政策以進行緩解。

另外一個「受災產業」大陸網際網路，晨星指出，有鑒於監管緊縮引起的疑慮未見消退，且大陸當局呼籲大陸網際網路科技公司應在創造社會價值方面發揮更大的作用，這兩種因素都將對網路科技公司利潤水平帶來影響，預期大陸網際網路產業將持續面臨下挫壓力。晨星認為對於網路監管政策已大致頒布，且預期2022年的負面監管消息數量與2021年相比將更為樂觀；監管壓力則將持續籠罩到2022年第一季度，因為網際網路公司目前正自行針對不當行為進行糾正。

(時報資訊)