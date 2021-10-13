近期較多國際因素干擾，包含大陸恒大財務危機、大陸限電政策、美國債務上限協商等，因此全球股市波動較為劇烈。台股雖然近期面臨跌勢，但主動選股的台股基金卻有好表現，觀察近一月大盤表現-4.1％，仍有四檔基金維持正報酬。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，短線上台股修正幅度已大，盤勢可望止穩，不過整體操作策略仍建議選股不選市、看長不看短。雖然國際資金因應美債殖利率上彈以及美元升值有流出現象，但台股仍不乏成長趨勢明確之產業族群，且適逢國內五倍券開領，第四季內需消費可望支撐國內經濟。

整體而言，近期台股修正拉回，精選趨勢型產業作多仍有獲利空間，選股難度將持續上升，但基本面即為這些族群最強大的後盾，看好族群包括利基型半導體，如矽智財及新應用IC、雲端伺服器新平台相關、新能源車零組件、電子商務等。

第一金投信認為，短線跌幅已深，要持續下探的機率不高。展望未來，在量能尚未回溫之前，短線仍將維持高檔震盪行情，但在經濟、企業獲利展望依舊樂觀的支撐下，台股長線趨勢仍看好，投資人可把握此時大跌的機會，適時逢低進場布局，蓄積未來台股爆發的能量。

兆豐萬全基金經理人陳彼得表示，疫情流行後凸顯台灣在全球供應鏈的重要地位與價值，讓2021年台灣企業獲利創下亮眼成績，隨著國外經濟持續回溫，預期企業獲利上修仍可持續。

經過第三季股市修正後，台股本益比下降，目前已低於十年平均，估值仍低，具備投資價值，台灣基本面展望正向，預期台股指數將有機會震盪走高，建議可分批布局台股基金，若想降低直接台股的波動風險也可關注台股平衡型基金。

群益中小型股基金經理人楊遠瀚指出，目前利空皆為已知且衝擊已陸續反映在股價，而企業將開始公布第三季財報與第四季及明年的展望，預期廠商會給出短空長多的看法，因此指數短期可能呈現震盪，但仍看好後續全球解封／財政刺激帶來新的需求及新技術／新產品持續發展，台股仍具備走多機會。

(時報資訊)