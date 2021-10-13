亞股近期關注焦點包含大陸陸續推出監管政策，對海外上市的ADR持續衝擊，未來恐將壓縮資本投入與評價，不過，對出口類股來說，則受惠歐美經濟快速復甦，如台灣及南韓將受惠最深，其中，半導體與電動車相關概念最有增長力。整體來看，亞股後市仍看俏。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝表示，就產業來看，企業需要採納人工智能、自動化、5G及生物科技等新技術以維持增長，相關新科技將會繼續表現強勁。隨著世界各國更加重視氣候變化問題，電動汽車、電池儲存產品及供應鏈等與可持續發展相關的行業將受到更多關注。

李文孝指出，預期通膨上升下，原物料與能源產業也將受惠，進而推升原物料國家經濟，股市近期回檔整理反而是尋找績優個股的時機，預估新興市場2021企業獲利將成長20％，在基本面好轉下，新興市場震盪後仍將持續吸引長線資金。以區域來看，亞洲獲利表現最佳，建議優先布局經濟成長強勁的印度及電子產業競爭力強勁的台灣。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，亞洲科技業從上游半導體，到中下游的電子零組件、硬體組裝等，一應俱全，在全球供應鏈當中，扮演不可或缺的角色。因此，在股價大幅回調後，投資吸引力再度顯現。今年隨歐美疫苗大量施打後，經濟陸續解封，電動車、5G、人工智慧等加速發展，未來需求可望進一步湧現。

安本標準投資管理指出，儘管近期市場有所反彈，但亞洲股票的估值仍然處於低位。當中值得關注的領域包括醫療保健、財富管理和保險等細分領域下的高端消費類股；雲端計算和5G等科技服務的應用與普及；及亞洲不斷增加的城市化和基礎建設需求。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，受惠原物料價格走勢強勢，印尼基本金屬行業股價跟隨上漲，未來投資機會將來自個別國家總經展望及產業契機，國家別看好越南、新加坡，看好行業別是金融、通訊、科技。

(時報資訊)