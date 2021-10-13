市場擔憂美國政府財政支出法案爭擾，及聯準會（Fed）將啟動縮減購債持續發酵，加上國際油價飆漲，引發通膨擔擾，推升美國10年公債殖利率突破1.6％，美股也震盪拉回，預料隨減債利空漸消化，大陸限電停產影響預計第四季趨緩，市場關注四產業亮點族群支撐，有利透過台股基金逢回進場布局。
日盛上選基金研究團隊指出，美股回歸經濟基本面，且年底消費旺季將至，支撐經濟復甦，美股修正後表現仍可期，台股可望迎接第四季科技產業獲利旺季來臨，指數表現不悲觀。至於大陸恒大對台股影響微小，能耗雙控對台股供應鏈的電子下游影響程度還有待評估，官媒預期第四季度後影響趨緩，不致影響廠商出貨，使台股第四季仍正面看待。
群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，台股投資價值仍存在許多族群，台廠創新能力、技術領先，可望積極搶占市占率成為贏家，續為電子業成長主軸，看好先進製程相關利基半導體、伺服器新平台、車用電子。有利第四季布局明年看好產業的晶圓代工、第三代半導體、高速傳輸、伺服器、電動車、封裝測試、半導體設備、電子紙等族群。
台新主流基金經理人沈建宏認為，全球資金面及基本面同步正向，第三季企業獲利依舊亮眼，預期台股後市仍有機會展開反彈攻勢，拉回皆提供逢低買點。可關注五大族群的半導體供應鏈、新產品或新規格題材個股、汽車與電動車供應鏈、第三季有財報保護個股、高股息殖利率兼具成長性的族群等。
日盛上選基金研究團隊建議，第四季四大亮點產業的半導體、5G手機、伺服器、新能源車，反應半導體旺季效益，5G手機滲透率跳高，零組件升級及受惠資料中心建置及新CPU平台換機潮，台廠包辦伺服器零組件迎來成長強勁。
(時報資訊)
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