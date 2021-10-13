美國原油期貨周一收盤升破80美元，為七年來首次，供應鏈緊繃及能源上漲加劇市場對企業獲利擔憂，新興市場再遭贖回，惟東協股市因疫情降溫獨強。法人指出，上周遭外資提款最多的前三國家為台股、南韓、印度，流出資金分別為13.9億、7.3億、0.7億美元；台股連三周淨流出，印度、南韓皆為連兩周淨流出。

至於印尼、泰國為資金淨流入，金額分別為8.7億美元、0.6億美元；印尼淨流入資金為近一年最高，周線上漲約4.1％，為上周新興亞股中相對強勢的市場，泰國則是連七周淨流入。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，台股進入區間震盪，操作策略上建議聚焦疑慮較低、趨勢明確的類股，如各方需求應用匯集的半導體上游與因應碳減排需求的綠能、電動車產業。雖然電子產業供需緊俏的狀況已有舒緩，但電子業長、短料的供給情形存在差異，上游的半導體供需仍相對緊繃，晶圓代工業者在漲價效益及產品組合有利下，營運表現預料將優於下游電子零組件廠。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南第四波疫情持續降溫，經濟穩定重啟，除了韓國大廠如LG、三星率先宣布擴增越南產線，Nike也努力於新常態下復工，並於平陽省擴增產能；雖然疫情難以清零，但外資於越南投產腳步並未轉彎。

根據越南官方統計，今年前九月越南外商新註冊資金、增資額和出資入股總額同比增長4.4％。越南長期經濟成長態勢不變，建議投資人可考慮長期定期定額布局。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，隨著印尼、泰國、菲律賓裔情持續朝正向發展，疫苗施打進度也加速上升，吸引外資逐步回流東協股市，此外，近期也可觀察到印尼銀行業整體單月獲利逐漸回到疫情前水準，加上近期部分原物料價格上揚，包括煤炭、原油、棕櫚油等，也激勵相關個股表現。

展望後市，疫情干擾因素已逐步解除，回歸企業獲利基本面，鑒於近期企業陸續公佈第三季財報，財報佳的行業應有機會表現，對於東協後市表現仍不看淡。

(時報資訊)