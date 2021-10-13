相較於中國基金和美股基金，歐股過去屬於冷門市場，不過，在歐洲經濟明顯改善，加上股價漲幅相對較美股小，讓歐股躍上法人看好的標的之一。

富蘭克林投顧指出，截至10月5日為止，據Refinitiv資料，預期第三季度STOXX 600公司的獲利將成長45.6％，營收預期成長12％，目前有二家企業公布第三季獲利與營收，50％公布的數據優於預期，未來一周將有四家道瓊歐洲600企業公布獲利。

鉅亨買基金指出，在第四季對於歐股是樂觀的，因歐洲將跟隨美國寬鬆貨幣政策與刺激財政政策的方向，預期未來歐洲經濟成長率將高於過去十年的水準。

中租投顧副總經理蘇皓毅表示，美國ISM製造業與服務業採購經理人指數持續擴張，雖然動能減緩但仍舊保持在相對高位，拜登政府的基礎建設計畫亦持續推動。美國經濟基本面仍屬穩健，對後續多頭行情的延續仍具信心，但綜合上述因素短期市場不免震盪。此外，看好歐股則是因ECB維持購債步伐將繼續提供市場流動性，資金面寬鬆支持歐股緩步墊高，儘管因疫情影響歐洲曾一度提高旅遊限制，但製造業與服務業的動能仍強，第二季企業財報也超過七成優於預期，因此持續看好歐洲股市。

百達投顧則表示，歐洲服務活動的即時指標穩定在大流行前的高水準，而該地區的零售銷售已恢復到了新冠疫情前的趨勢之上。就百達的模型顯示，隨著經濟重新開放，歐洲公司的獲利上調強勁，其中許多是價值股，這包括金融業（受惠於債券利率上升）和房地產。富蘭克林證券投顧表示，包括歐洲央行維持寬鬆貨幣政策、歐洲股利率約3％高於其他主要國家、國際資金對於歐股投資部位偏低以及歐洲企業EPS預估2022年仍將持續成長、股票回購與企業併購等，再加上下世代歐盟計畫（NGEU）對區域永續經濟發展的挹注，以綠能、數位轉型和經濟回穩的三大主軸，將直接嘉惠相關產業。

(時報資訊)