全球股市多數上漲，但美國企業財報本周公布在即，加上能源價格飆漲和通膨壓力，導致近期國際資金持續輪動，根據最新統計，整體新興市場股票基金買氣回溫，當中又以全球新興市場基金買氣最旺，上周資金動能由負翻正，轉吸金14.54億美元。
反觀成熟市場資金動能持續分歧，美股基金雖連兩周吸引資金進駐，但在諸多雜音干擾下，上周淨流入金額縮減至不到1億美元；歐股基金則已連續三周遭資金調節。
摩根多重收益型產品經理劉奕伶表示，Q4向來為全球傳統消費旺季，可惜在聯準會緩步退場、美債債務上限和疫情反覆等諸多不確定因素影響下，拖累國際資金對歐美兩地基金布局力道。
劉奕伶分析，美股短線波動回檔，主要受到美國債務上限僵局、能源價格高漲、長期利率走高以及中國一連串的政策調整等議題影響，根據9月美國散戶投資人情緒調查顯示，投資者情緒一改年初以來的樂觀氣氛，逐漸轉為悲觀，看空未來六個月股市表現的比例創下去年第四季以來的新高。長期經驗顯示，當景氣與企業獲利處在穩健擴張周期，短期的利空事件導致股價波動、進而影響投資情緒陷入保守悲觀區域，往往也代表利空已經陸續反映在股價上，中長期多頭走勢下的加碼機會漸漸浮現。
摩根美國科技型產品經理張致寧指出，觀察美國總統大選後一年，美股在經歷較震盪的第三季後，第四季平均報酬率為正。且在年底節慶節應提振下，向來為消費與股市旺季，美股平均漲幅與上漲機率亮麗。
若自1950年開始投資美國標普500指數迄今，美國標普500指數每年11月至隔年4月區間的平均報酬表現較優，較5-10月的區間報酬差達44倍，建議投資人可以好好把握即將來臨的美股季節性旺季行情。
安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，近來對較高通膨數據的擔憂、美國政府債務上限，以及就業市場的恢復狀況等持續影響市場情緒，伴隨著美國10年期公債殖利率持續走升。美股從9月至今走勢較之前波動加大。
根據經驗，美債殖利率的走升對股市影響會較債市為短，而通膨較高的狀況也可能在未來持續減緩，股市表現未來仍應回歸包括企業獲利成長及總經環境等基本面因素。
(時報資訊)
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