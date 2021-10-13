雙十節後台股首個交易日再呈現走弱行情，指數失守16,500點關卡、收16,462.84點，跌幅1.07％；佳世達（2352）挾業績成長題材逆勢震盪攻堅，股價收高29.9元、上揚0.84％，也帶動相關認購權證交投活絡。

　佳世達2021年前九月營收1,640.9億元，年增幅21.94％，9月營收207.14億元，月增幅16.44％及年增幅5.0％。2021年上半年稅後盈餘59.16億元及EPS 3.01元，優於去年同期獲利11.81億元及EPS 0.60元；第二季稅後盈餘38.05億元及EPS 1.94元，高於去年同期獲利9.48億元及EPS 0.48元。

　佳士達主因受惠資通訊事業旺季，加以聯合艦隊轉型布局的醫療和解決方案新事業，帶動9月、第三季營收同創歷史新高，法人看好併計第四季之全年業績表現。外資10月5日起轉賣為買，8日買超3,274張後，12日再加碼3,669張；投信及自營商兩本土法人10月來也買超近千張。佳世達股價自10月5日波段低檔27.4元止跌反彈，接連站回月線及季線上，將挑戰前高8月中旬的31.65元。

(時報資訊)

#稅後盈餘 #EPS #佳世達

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