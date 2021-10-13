台積電（2330）將在14日（周四）召開法說會，法人認為將有優於市場的預期，12日早盤最低一度跌破年線，最低達564元，八大公股行庫及投信等法人積極逢低撿便宜，終場拉回平盤，收在575元，日K翻紅，投信買超續航力十足，12日買超498張，為連十日買超。
台積電第四季進入漲價階段，預計第四季業績將不差，法說會關注資本支出、各類製程供需概況、車用晶片囤貨是否有解、第四季營運及毛利率展望等。
台積電9月合併營收創新高，達1,526.85億元，月增11.1％，年增19.7％；第三季合併營收也創新高，達4,146.7億元，季增11.42％、年增16.93％；前九月合併營收亦同步創新高，達1兆1,492億元，年增17.5％，比去年提前了一個月達到1兆元大關。
外資看好台積電第四季展望，摩根大通重申看好台積電到800元，該外資券商認為台積電在高速運算（HPC）需求及代工價格上調的利多貢獻，可望於2025年正式成為年營收千億美元的半導體大廠。
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