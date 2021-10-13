台股12日重挫177點，盤面類股跌多漲少，法人建議，上市櫃9月營收全數公布，可聚焦有業績題材撐腰，且產業展望持續正向的類股，技嘉（2376）、微星（2377）營收同步改寫新高紀錄，未來成長動能可望續強。
受惠板卡與伺服器出貨齊揚，技嘉9月營收達127.47億元，月增23.3％、年增60.6％，改寫歷史新高，第三季則以313.05億元創歷史次高紀錄，累計前九月營收914.55億元，叫去年同期大增近五成。公司在日前法說會上看好，第四季可望維持高檔水位，市場預估全年營收將達1,200億元。
微星9月營收同樣創下歷史新高，達192.03億元，月增3.91％、年增40.78％，已是今年以來第四次刷新單月新高紀錄，第三季營收522.07億元，季增12.7％、年增28.1％，累計前九月營收為1,465.34億元，年增40.09％，已超越去年全年紀錄，業績動能強勁。
另外，近期比特幣價格一度衝上5.7萬美元，加密貨幣價格回升，推動挖礦需求，顯卡價格持續調漲，為挹注微星業績一大動能。市場預期，公司因主板加速去化英特爾中高階系列產品，加上顯卡持續供不應求，Q4營運表現仍樂觀看待。
(時報資訊)
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