鴻海（2317）科技日將於18日登場，三款主力EV實車影像提前曝光，MIH概念股吸引資金搶先卡位，連帶推升整體電動車題材獲市場青睞，鴻家軍成員廣宇（2328）、電池正極材料廠美琪瑪（4721）股價12日逆勢強漲，電動車概念股身價「水漲船高」。

鴻海旗下線束廠廣宇近期電動車題材夯，不僅擴大集團電動車能量，更成為鴻海統籌電動車關鍵電池材料火車頭。法人看好，廣宇在母集團、MIH聯盟成員聯手帶動下，未來車用營收占比將逐年成長，汽車線束營收占比年底則有望自目前的5～6％，提升至約一成。

受惠傳統旺季來臨，加上合併富士康安徽車用線束廠挹注、馬來西亞廠接獲轉單新客戶等利多，廣宇9月營收達28.13億元，月增31.9％、年增54.8％，創下歷史新高。第三季營收也達69.14億元，季增31.6％、年增27.7％，單季營收攻上兩年來高點；累計前三季營收169.17億元，年增12.2％。

全球電動車市場進入高速成長，鋰電池材料需求大增，電池正極材料化工原料廠美琪瑪，股價近兩月大漲逾五成，今年來更飆逾八成。

美琪瑪今年來電池材料銷售穩健成長，9月營收4.83億元，月增20.2％，更較去年同期大增1.6倍，再創新高；累計前三季營收28.28億元，年增約54.8％。市場看好，隨電動車銷量持續成長，將帶動電池材料需求走揚，預估其10月營收也有望維持高檔。

(時報資訊)

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