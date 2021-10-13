儘管台股因國際利空干擾表現欠佳，但矽智財（IP）族群人氣卻未曾退燒，持續坐擁主流地位，力旺（3529）不僅擠下大立光（3008）並問鼎股后寶座外，智原（3035）第三季營收公布後也大幅超越財測，帶動股價創近14年新高。
權王台積電將在14日召開法說會，此前市場對於半導體產業前景看法日趨分歧，加上手機等終端市場雜音頻傳，且增添限電與政治風險等變數，台積電對產業前景的看法尤為重要。另外台積電3奈米預計在今年試產，2022年下半年量產，總裁魏哲家表示，3奈米量產首年將會更多新品設計定案。
作為台積電合作夥伴的IP廠力旺打進5奈米非揮發性記憶體IP及高速介面IP供應鏈，其中單次可編程（OTP）記憶體IP已提供台積電5奈米客戶採用，2022年可望再延續至4奈米製程，並協助完成晶片設計定案，同時因力旺收費以晶圓為計價基礎，隨台積電調漲帶動價格，晶圓單價提高，有利公司營運增長。
力旺第三季營收達5.94億元，創歷史單季次高，雖不及法人預期的6億元門檻，但累計今年以來營收已達17.32億元，年成長35.35％，逼近去年全年的17.77億元。力旺在外資加持下，股價12日最高登上2,340元，收在2,320元，距離股后信驊不到僅差55元，頗有挑戰股后大位的企圖心。
至於智原上季法說預估Q3委託設計（NRE）業績將下滑15～20％、量產部門業績增長三成，單季整體營收季增15％，卻受惠晶圓代工產能供不應求帶動漲價效應，NRE接案續強，在9月營收繳出單月新高的8.39億元，月增14.84％、年增67.65％，推升Q3營收達22.18億元，季增31.39％，大幅飛越財測。
展望後市，IP第四季需求有撐，營運可望維持高檔不墜，法人預估智原全年營收可望年增三成、每股盈餘上看4元，且2022年新案進入量產的比例預計將超過七成，營運表現將優於今年，智原擬於26日舉辦法說會，屆時將釋出更明確的營運展望。
(時報資訊)
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