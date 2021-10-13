在全球需求反彈的推動下，紐約期油周一（11日）盤中每桶突破82美元大關，續創七年新高，由於市場擔心價格上漲可能加劇全球供應鏈瓶頸，而開始尋求避險。

此外，最新美國非農就業數據證明美國勞力短缺的擔憂依然存在，通膨隱憂可能將持續，進一步促使聯準會（Fed）啟動縮減購債（Taper）的計畫，市場預期，Fed即將於11月宣布縮減購債。11日追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的ICE美元指數（DXY）強勢走高，最終上漲0.31％、至94.363，美元指數繼8月反彈0.49％後，9月再追高1.73％，為6月以來單月最大升幅。

與此同時，由於日圓對利差特別敏感，市場預期，Fed收緊貨幣政策日子已近，促使美元兌日圓11日強升，上漲0.96％、至113.29日圓，是2018年12月以來首次觸及113日圓。

以技術面來看，美元指數守穩在所有均線之上，接近本月初創下的一年高點，目前短中長期均線呈現多頭排列，且均線持續向上走升，因此，短線以中性偏多看待為宜，惟須留意本周通膨和消費者支出數據，如果不及預期，美元將很難守住漲幅。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，投資人若持有日圓及美元商品，可利用台灣期交所日圓兌美元匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此，均有高度的投資風險，投資人應衡量自我的投資能力適度加減碼，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供，方歆婷整理）

(時報資訊)