國慶連假期間國際股市走弱，衝擊台股12日跳空開低，盤中一路低檔區間震盪，一度重挫近291點，終場雖有拉抬，但仍失守5日線，收在16,462點，下跌177點，台指期則下跌207點，以16,418點作收。
面對護國神山台積電（2330）14日法說會召開在即，以及美元指數續強、新台幣走弱，期貨商指出，台股續作弱勢震盪整理，短線仍以區間格局看待。
價差方面，台指期逆價差擴至43.84點。籌碼面上，外資對現貨賣超168.27億元，但對期貨則是淨空單減少5,510口、至15,634口。十大交易人與特定法人合計買進6,619口。統一期貨指出，周選支撐與壓力區落在16,300至16,600之間，P/C Ratio降至1.03，對整體籌碼中性看待。
元富期貨指出，台指期12日呈現開低走低格局，權值股普遍賣壓沉重，而航運股更成為殺盤重心，拖累指數盤中重挫超過300點，所幸尾盤權值王台積電回到平盤，指數跌勢收斂，終場以黑K棒留下影線作收，短線有可能進一步回測年線，因此，以中性偏空看待為宜。
在自營商選擇權淨部位上，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為三千餘口，買權賣權OI增量依舊皆為不足。周選方面，買權OI總量轉作大於賣權，目前選擇權多空呈現互不相讓。
群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、周選持續中性，整體籌碼面中性格局。而在技術面上，台股再度測試大區間底部位置，但在買盤依舊力守台積電築撐下，短線仍以區間格局看待台股。
永豐期貨研調則指出，台股短線再度轉弱，加上美國財報周將開跑、9月CPI數據將公布，投資人多觀望以待。
(時報資訊)
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