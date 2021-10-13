水處理回收再利用等循環經濟業務量增加，及售電收入達高峰，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）9月稅前獲利1.48億元，創一年以來單月高峰，累計今年前三季稅前獲利10.6億元，年成長6.69％，每股稅前獲利15.34元。
根據崑鼎過去幾年營運軌跡，每年第四季是焚化爐操作、水處理回收再利用業務年底入帳高峰，市場預期，崑鼎下半年營運可望逐季成長。
今年以來，崑鼎業務收入分別為，廢棄物處理收入35％、售電收入33％、其他收入20％、服務特許權收入10％、清運收入2％。
崑鼎指出，近幾年國內的太陽能光能標案增加，國外美國等地的太陽能發電業務也成長，今年以來的售電收入占整體營收已超過三成。
崑鼎累計今年前三季合併營收44.01億元；在本業焚化爐操作管理業務穩定，太陽能發電、水處理及回收再利用、機電維護等各項業務量增加下，市場估，崑鼎今年合併營收衝破60億元的機會頗高。
(時報資訊)
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