疫情趨緩加上中秋連假帶動聚餐，連鎖餐飲集團瓦城（2729）9月營收3.06億元、年減14.89％，年減幅已較8月的年衰退34.8％大幅縮小，累計前三季營收30.37億元、年減11.07％。乾杯（1269）則受惠餐廳、電商和外販事業營收同步回升，加上大陸展店效益顯現，9月營收2.87億元、年增13.5％，創歷史同期次高，累計前三季合併營收21.16億元，年增6.68％。

展望後市，第四季為餐飲傳統旺季，除雙十連假、百貨周年慶、聖誕等節慶加持，上五倍券上路亦有望帶來報復性消費潮，有助推升10月起重啟展店的瓦城，以及加碼推出「振興贈千元」活動的乾杯集團業績持續仰攻。

隨市場消費動能高升，各連鎖餐飲集團營收減幅已逐月大幅縮減，瓦城業績動能主要來自疫情趨緩，百貨商場人潮回流，帶動中秋節連假聚餐人潮，不僅餐廳內用營運表現佳，外帶外送亦於連假期間交出亮眼成績。

瓦城10月於松山車站開出時時香台北市第四間分店，全台將累計至13家店，年底前也將鎖定中南部市場持續拓點。另瓦城旗下七大品牌祭出五倍券優惠方案，實體店面、線上點餐平台外帶及「瓦城商城」皆有優惠，預計將開啟年底聚餐需求第一棒業績高峰。

8月餐飲開放內用、消費回溫，乾杯集團積極經營電商事業表現亮眼，加上海內外展店效應，多箭齊發為集團補強動能，第三季營收達7.22億元，季增23.43％。

看好疫情趨緩，外食需求彈升，乾杯集團加速海內外展店，除大陸市場9月增兩店，台灣預計11月於SOGO復興館再開出「老乾杯」以及「黑毛屋本家」二間店鋪，第四季海內外將共開出八間分店，總店數上看55間，為集團添加柴火，創造成長新動能。

(時報資訊)

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