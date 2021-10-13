隨著疫情趨緩，統一企業（1216）、統一超（2912）9月合併營收逐步回溫，累計前三季合併營收雙雙創同期新高。
其中，受惠統一中控飲料、統一實馬口鐵與代工業務等營收增長，加上統一超營收回穩，統一9月合併營收來到411.24億元，年成長1.91％，累計前三季合併3,577.16億元、年增4.96％。
而統一超隨著疫情趨緩、內用解禁等利多挹注，轉投資事業統一精工、博客來、統一速達及愛金卡等皆較去年同期成長，挹注營運，9月合併營收219.08億元，年減0.9％，累計前三季合併營收達1,940.91億元，轉為正成長0.91％。展望第四季為傳統零售旺季，加上政府發放五倍券，全年營運成長可期。
統一集團統一中控在大陸飲料業務成長，統一實（9907）在馬口鐵與代工部分亦同步成長，9月營收39.78億元、年增32％，累計前三季304.1億元、再創歷史新高。
統一集團為持續建構亞洲流通平台，近期積極推出美麗事業新店型，日前即推出集結7-ELEVEN、康是美等精品百貨新店型；而統一超則以台灣7-ELEVEN藉由OPEN POINT會員平台滿足消費者線上、線下購物需求，透過「i預購」與「i划算」兩大線上購物服務，提供消費者團購、居家餐飲及3C家電等採買需求，推升線上購物業績持續成長；加上疫情趨緩，帶動CITY CAFE、啤酒、冰品等類別業績成長，整體營運逐步回穩。
目前7-ELEVEN OPEN POINT會員已突破1,350萬人次，9月跨通路擴大與台塑加油站、KKday、蝦皮購物等超過50大消費產業領導品牌合作，並強化三大支付工具（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包）會員獨享優惠做法奏效，會員貢獻度持續突破50％；加上9月適逢各大電商購物節、線上周年慶與中秋節送禮旺季，帶動交貨便、賣貨便等相關業績較去年成長超過三成。
展望後勢，10月起聚焦振興五倍券商機，推出將紙本五倍券最高放大五倍的「振興隨取卡」活動，可望提振買氣，第四季營運成長可期。
(時報資訊)
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