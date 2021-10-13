證交所指出，英瑞-KY（1592）重要子公司Automotive Parts Distribution International,LLC.締結銷售協議，且資產已於今年8月底處分完成交割，以及須按月以重訊方式定期公告相關財務資訊等情事，惟英瑞-KY未依規定及期限辦理，已違反重訊相關規定。

　12日遭到證交所重罰30萬元違約金，為近期罕見的最大罰金。

(時報資訊)

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