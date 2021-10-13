投信12日再買超6億餘元，累計已連九買、金額達167.72億元，並投信鎖定友達（2409）、台塑（1301）等13檔，大舉連續敲進，扮演內資買盤衝鋒部隊；這波投信連買股與過去較大不同是，主要集中買超大型股，就產業而言，電子占七檔、金融及傳產六檔，電子與非電子大致平分秋色。
以投信連九日買超以上、且連買期間達5千張以上來篩選，包括友達、台塑、開發金、英業達、台泥、光寶科、亞泥、永豐金、台積電、仁寶、緯創、國泰金、南亞科等13檔，連買天數最多有台塑長達23天，買超張數最多為友達近11萬張。
從投信上述置超標的來看，明顯集中在大型權值股。富邦投顧董事長蕭乾祥指出，外資近二年來在台股大賣超，整體來說，對台股指數影響相當有限，投信連續買超，基本上對台股也沒有形成太多作用。
(時報資訊)
#投信買超
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