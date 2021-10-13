台股在國慶連假後第一個交易日，出現補跌行情，12日電金傳三大族群權值股領頭重挫，外資賣超167.58億元，14檔龍頭股成外資提款機，個股賣超金額都在3億元以上；尤其晶圓雙雄聯電（2303）及台積電（2330），更遭到大賣超38億元及約33億元。

證交所最新公布，外資今年來累計至10月8日止，共賣超台股5,789.46億元，再加上12日賣超167.58億元，合計達5,957.04億元，直逼6,000億元大關，外資調節以權值股為主，造成台股指數9月及10月來都大跌。

雙十連假三天過後，因美股四大指數於11日同步下跌，12日亞股開盤也多收黑，尤其陸股及港股都大跌逾1％，台股也難置身事外，成為外資提款機，調節個股也集中在大型權值股。

據統計，外資12日賣超前二名為聯電及台積電，各賣超38.43億元及32.95億元，合計晶圓雙雄就賣超71億元以上，占了市場單日整體賣超的42％的比重；其次賣超鴻海及聯發科都各超過8億元。

接下來日月光投控、世芯-KY、南亞等則各賣超5～6億元，瑞昱、國泰金、群創、台化、友達、欣興、景碩等賣超金額都在3～4億元以上。合計上述14檔賣超金額就近達131億元，囊括了78％、占了外資賣超近八成。

統一投顧董事長黎方國表示，外資今年來持續站在賣方，近期開始匯出，造成新台幣匯率貶值的壓力，是近來台股走疲的重要原因之一，此外，近來通膨壓力漸增，美國FOMC貨幣政策未來動向備受市場關注，建議投資人操作宜保守。

(時報資訊)

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