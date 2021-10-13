連接端子廠中探針（6217）受惠於美系大廠MagSafe磁吸式充電技術，在新款智慧手機、智慧手表、筆電及平板等產品線滲透率提升，帶動Pogo Pin連接探針出貨暢旺，加上真無線藍牙耳機（TWS）充電針、記憶體測試探針等需求轉強，推升9月及第三季合併營收同創歷史新高，第四季接單暢旺營運可望續攀高峰。
此外，隨著美國、歐盟、中國開始全力推動電力交通政策，中探針積極卡位電動車充電系統的連接探針市場有成，電動機車Gogoro已在電池系統採用中探針的充電針，至於布局多年的美規電動車充電槍、電動滑板車（e-Scooter）充電針等，可望在明年第一季就開始明顯貢獻營收。
中探針公告，9月合併營收月增4.3％達2.79億元，較2020年同期成長17.4％，連續三個月創下單月營收歷史新高。第三季合併營收季增24.6％達8.11億元，較2020年同期成長18.6％，續創歷史新高。累計前九個月合併營收21.38億元，較2020年同期成長23.6％，改寫歷年同期歷史新高。
(時報資訊)
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