IC通路商至上（8112）因處分拓達電子股權，以及收回三星在大陸全系列代理權與客戶，前三季營收出現顯著跳升，第三季營收更繳出539.08億元的單季新高成績，季增2.86％。至上表示，進到第四季後因疫情反覆，市況仍較難捉摸。
至上發言人林志隆表示，公司產業單純，營運主要看手機與伺服器兩大應用領域，雖因疫情、大陸限電造成新循環「雲霧飄渺」，但只要上游晶圓廠不隨意擴廠，2023年前仍將重返正軌，目前能看到功率IC仍持續缺貨，記憶體產業現況則與市場談論的相去不遠。
林志隆進一步表示，第三季後市場看法轉趨保守，因市場份額增加，利潤也並不一定如預期成長，但手機出貨量下修不見得是壞事，因記憶體不能僅看終端成品出貨量，而要觀察整體容量變化，意味出貨量就算相對保守，單價也不見得會下滑，況且客戶就長短料問題堆高庫存，一旦市況出現反轉，高庫存將造成高傷害。
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