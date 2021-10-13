5G助陣，電信三雄9月營收獲利紅不讓！中華電（2412）9月每股稅後盈餘（EPS）0.45元，年成長達23.1％，創下2018年5月推出499雙飽資費以來新高。遠傳（4904）9月EPS亦繳出年增21.5％佳績。台灣大（3045）9月營收年成長20％，業績亮眼，電信三雄正式揮別499雙飽衝擊的陰霾。

中華電9月自結營收172.9億元，歸屬於母公司業主之淨利34.8億元，EPS為0.45元，與第三季財測達成率相較，營收、營業淨利、稅前淨利及盈餘達成率皆超越財測目標。累計前三季營收1,505.9億元，年增1.7％，EPS為3.50元、年增7.8％。截至第三季，EPS已達全年度財測目標的83％，成績亮眼，並坐穩電信三雄9月及前三季EPS獲利王寶座。

台灣大9月自結合併營收122.2億元，EBITDA為27.4億元，營業利益13.1億元，稅後淨利8.8億元，稅後EPS為0.31元。自結前三季合併營收1,111.2億元，EBITDA為248.3億元，營業利益121.2億元，稅後淨利85.1億元，稅後EPS為3.02元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，9月合併營收年增20％。行動服務營收持續維持年增長，iPhone 13新機上市推升9月5G月租型用戶數滲透率。隨著5G、電商、家用寬頻三大引擎不斷推動成長，第三季合併EBITDA年成長9％，合併營業利益年增10％，AppWorks旗下AppWorks Fund III亦於第三季貢獻稅後淨利約2.4％，累計前九個月合併營收年增18％，合併EBITDA年成長5％，表現均優於全年業績展望。

遠傳9月合併營收74.66億元，受惠於iPhone 13熱賣帶動手機業務強勁成長、吸引用戶升級5G，加上資通訊業務、遠傳friDay購物等新經濟營收挹注，年成長率高達25.3％，締造月營收連續11個月正成長的佳績，合併EBITDA與稅後淨利分別為24.32億元與7.13億元，合併EBITDA年成長率提升至8.2％。累計至今年9月，遠傳合併營收610.37億元，合併EBITDA與稅後淨利209.17億元與71.49億元，自結EPS 2.19元。

(時報資訊)

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