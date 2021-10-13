富邦媒（8454）12日公告9月合併營收約為65.1億元，年增31.24％，再創單月同期新高。累計1～9月合併營收突破600億元，也刷新同期新高紀錄，為615.27億元，年增32.25％，營運穩健成長。

第四季一向是電商傳統旺季，富邦購物網《17周年慶》已於10月1日展開，振興五倍券本月8日登場，富邦媒特別打造「振興五倍券專區」加碼回饋，加上雙11檔期、聖誕節及新年贈禮市場即將到來，將為富邦媒第四季業績帶來成長新動能，第四季獲利可望優於第三季。

富邦媒指出，9月momo網路購物營運表現維持高速成長水準，年增35.4％，業績占比持續突破九成，其中，行動購物年增達41.5％，在網購業績占比約為76.5％。

以各類商品表現而言，美妝保健最為亮眼、年成長突破四成，居家生活則緊追在後年增近四成，顯示消費者網購習性的養成，帶動高購買頻次的日常生活用品、保健食品等回購率，另外，3C家電、流行精品、健康休閒也都維持雙位數的成長佳績。

富邦媒表示，9月優異的業績表現，其一受惠於momo《99狂購節》推升買氣，其二，來自iPhone 13新機與開學商機助攻。

而momo拓展美妝保養專櫃品牌合作亦達新里程，今年前三季陸續迎來雅詩蘭黛集團旗下品牌包括Estee Lauder雅詩蘭黛、ORIGINS品木宣言、DARPHIN朵法、M.A.C、Bobbi Brown芭比波朗，以及資生堂集團旗下ELIXIR怡麗絲爾品牌進駐開品牌旗艦店，加上台灣萊雅集團旗下四大指標美妝專櫃品牌LANCOME蘭蔻、Kiehl’s契爾氏、Biotherm碧兒泉、Shu uemura植村秀陣容堅強，暢旺momo《美妝周年慶早鳥預購會》買氣。

富邦媒股價12日收在1,460元，下跌6.11％，外資法人站在賣方，近一個月以來，股價從2,190元高點下修至今，已修正26.8％，然相較近半年股價則上漲61.73％、相較近一年股價更上漲達128.78％。

(時報資訊)

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