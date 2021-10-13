由於國際廢鋼原料價格近一周來反彈上揚，豐興（2015）12日宣布，調漲廢鋼產品價格，每公噸調漲200元、漲幅約1.63％，其他鋼筋和型鋼產品都維持平盤，期能帶動鋼筋買氣。
對於本周盤價走勢，豐興發言人莊文哲表示，觀察近一周來，雖日本廢鋼原料行情漲勢較大，但乏人問津，仍選擇進購漲幅較小的美國貨櫃廢鋼原料，至於國內鋼筋買氣方面，目前仍不理想，甚至南部有鋼筋廠祭出優惠價格來吸引買家，不過在國際廢鋼原料價格反彈上漲後，希望能激勵市場回補鋼筋，以提振買氣。
豐興12日開會決定，調漲本周廢鋼收購價格，每公噸漲200元，其他鋼筋和型鋼產品價格都維持平盤。豐興調整本周價格後，廢鋼每公噸收購牌價為1.24萬元，鋼筋每公噸牌價維持2.31萬元，型鋼每公噸牌價維持2.7萬元。
在國際廢鋼原料價格方面，豐興表示，近一周來，日本廢鋼原料每公噸大漲40美元，由每公噸495美元漲到535美元，美國貨櫃廢鋼原料每公噸上漲5美元，由每公噸465美元漲到470美元。
(時報資訊)
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