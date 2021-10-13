大陸能耗雙控10月政策主軸從停電轉向限電，原料煤主攻動力煤，恐進一步壓縮煤化工EG能量，大陸國慶連假後買盤增溫，遠東區EG現貨報價續彈35美元，大陸報價更喊出每噸890美元，強彈90美元，波段漲幅達15％～20％，廠商利差持穩放大，南亞（1303）、東聯（1710）、中纖（1718）等業者收益進補。
此外，DOP也因國慶假期後買盤回溫，內銷報價重啟漲勢，上漲人民幣2,000元，每噸價格從人民幣1.2萬元升至1.4萬元，漲幅逾16％；搭配PVC市況活絡、昆山電子材料廠全面復工，聯成（1313）、南亞營運蓄勢推進。
南亞表示，9月最後一周昆山停電停工，因有庫存加上台灣的產能支應，營運影響不大。目前大陸政策已不採取停電措施，而在用電尖峰時段啟動限電機制，要求企業配合減少用電10％~20％，當前昆山電子材料廠區已全面復工，企業也已針對產品線利差條件，擬定操作優先順序，降低限電影響，力保電子材料事業較佳產能、利差表現。
此外，南亞兩岸銅箔產品是支應4G、5G用的銅箔基板，看好新能源車鋰電池商機，興建嘉義銅箔四廠，7月產量1,300噸、利用率86.7％，配合汽車用鋰電銅箔認證及後段處理機進度，12月達1,500噸全能生產，擴建後年產可達5.4萬噸，為第四季營運再添利多。
聯成產品為可塑劑（DOP）、酸酐及PVC，可塑劑主應用PVC加工的軟質劑，產能居亞洲DOP領先，在PVC及DOP價量攀揚下，上半年EPS 1.88元，超越2020全年1.6元表現；前三季營收600.54億元，年增71.32％。第三季大陸水災，大陸DOP內銷價上揚，下半年應不會太差，法人推估全年EPS有機會上看3.2～3.5元。
(時報資訊)
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