鑄件大廠永冠-KY（1589）風電、產業機械及注塑機等訂單滿載，訂單能見度看到2022年首季，不過大陸江蘇鋼銳等三座工廠9月底生產因限電，停工三～四天，致使第三季出貨挑戰5萬噸目標功敗垂成，但前三季出貨及合併營收仍雙雙創同期新高，全年出貨及營收可望攀史上新高。
永冠表示，大陸有五座工廠，其中江蘇鋼銳、上海鑄一及浙江寧波永祥三座工廠，配合大陸限電措施，9月27日起停工三～四天，9月出貨16,573噸，月增0.69％、年減6.16％；9月合併營收7.66億元，月增2.54％，年減7.86％。
永冠第三季出貨49,531噸，季減1.82％、年減5.42％；第三季合併營收22.7億元，季增1.6％、年減6.59％。前三季出貨145,604噸，年增18.45％；前三季合併營收達66.51億元，年增16.76％，雙雙改寫同期新高，其中再生能源類、注塑機及產業機械前三季營收分別是33.06億元、15.45億元及18億元。
永冠指出，江蘇鋼銳三座工廠，在大陸十一長假結束後恢復生產，囿於10月工作天數減少，出貨量多少會受影響，10月出貨目標暫定為1.4萬噸。
永冠表示，產業機械、注塑機及風電客戶訂單持續保持正常水位，現階段未能確定大陸政府10月是否宣告新限電政策，目前也無法評估所受影響。
永冠原本訂出第四季出貨5萬噸目標，得等大陸限電政策明朗化才做調整。市場預期，以永冠生產及出貨現況推估，2021年出貨至少18萬噸，全年合併營收挑戰90億元以上，有機會全面改寫歷史新高。
(時報資訊)
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