受到旗下越南廠因疫情升溫而配合停工影響，製鞋三雄寶成（9904）、豐泰（9910）、志強-KY（6768）自結9月營收均呈現衰退。豐泰12日公布自結9月稅後虧損3.72億元，每股淨損0.42元，不如2020年同期EPS 0.61元，創連二月出現罕見的單月虧損，主因是越南疫情，使得旗下越南廠停工，影響集團獲利所致。

豐泰自結9月合併營收32.72億元、年減48.26％，這是繼8月合併營收34.47億元、年減40.68％之後，創連二月營收均年減四成。其中，自結9月稅後虧損3.72億元，每股淨損0.42元，但略優於8月每股淨損0.43元。

豐泰累計前三季稅後盈餘29.29億元、年減20.16％，EPS3.32元，低於2020年同期的4.16元。豐泰表示，旗下越南各廠8月及9月停工，影響公司營運表現甚鉅，10月起越南廠陸續恢復生產，對公司第四季營運將朝正向發展。豐泰越南區DS工廠獲當地政府同意依要求條件逐步復工，已安排各項復工。

寶成自結9月合併營收150.73億元、月增12.2％、年減28.6％；累計前三季合併營收1,814.26億元、年減0.3％。其中，寶成持股51.11％的旗下裕元工業，自結9月營收為5.42億美元，折合新台幣約150.28億元，月增12.5％、年減23.7％，累計前三季營收64.41億美元、年增5.8％。

另，由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結9月營收人民幣18.02億元，折合約2.78億美元，月增28.6％、年減28.5％，累計前三季營收為人民幣180.22億元，折合約27.85億美元、年減1.7％。寶成指出，大陸7月底至8月受疫情再起影響，也間接影響消費意願。

南山人壽前三季稅後淨利545.23億元，創史上同期新高，法人以寶成持股約18％試算，預估寶成應可認列南山人壽前三季月轉投資收益將近98億元，業外收益表現超亮眼。南山人壽的業外挹注，有助減緩製造營收第三季受越南疫情衝擊的不利影響。

志強自結9月合併營收3.83億元、年減47.83％，這是繼8月合併營收3.91億元、年減37.42％之後，創連二個月營收大幅年減三、四成以上。

志強旗下越南志中廠及志雄廠已取得當地政府核准，均自11日起開始階段性復工；其中，志中廠階段性復工規模達到50％；志雄廠第一階段復工規模為300人，約占4％，若順利之後將逐日增人。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意