9月脫離農曆鬼月干擾，加上先前因疫情耽誤的買氣遞延噴發，推升9月國內新車銷量創近16年同期新高佳績，上市車商業績回暖，裕日車（2227）在限量特仕車操作成功下，9月營收較8月大增45％，重回20億元大關之上，甩開5～8月的低潮；汎德永業（2247） 受惠於新車大量到港，9月營收逾35億元，月增26.85％。

車市龍頭和泰車（2207）儘管9月繳出新車銷售年增近55％的好成績，但受到晶片短缺、東南亞疫情衝擊影響，進口車供應量減少，單價相對較低的國產車銷售占比拉升，產品組合改變下，導致9月營收不增反減，但超過160億元的金額，仍高居上市車商之冠。

裕隆（2201）自結9月合併營收67.62億元，月增8.71％、年減0.71％；累計前三季合併營收576.07億元、年減3.18％。裕隆對此的說明是，9月營收逆勢成長，一方面來自於子公司裕日車提車量增加，另一方面則是轉投資裕融（9941）營收成長的貢獻。

裕日車9月合併營收21.84億元，相隔三個月後，單月營收重新站上20億元大關，月增45.12％。裕日車表示，9月營收成長，除因整體車市成長外，裕日車推出「Kicks哈騷版」特仕車，增加魅力配備不加價的策略奏效，刺激業績走高。

裕日車10月持續特仕車行銷操作，Kicks哈騷版10月再追加350輛的額度，另針對X-Trail推出限量100輛的「動聽特仕車」，升級價值4.6萬元「動聽享樂套件」與「動感外觀套件」，衝刺業績。

三陽（2206）9月合併營收35.69億元，月增5.25％、年減11.6％。三陽表示，9月營收較8月成長，主要來自於鬼月結束後，汽、機車銷售均較8月增加；9月營收較去年同期衰退，則是2020年政府提供的機車購車補助較高，拉高下半年業績比較基期所致。

汎德永業9月合併營收35.7億元，月增26.85％；前三季合併營收322.4億元，年增12.61％。汎德永業指出，先前受疫情影響的買氣回籠，且因自家進口新車持續到港交車，貢獻9月營收續強。

汎德永業表示，旗下經銷的保時捷純電跑車Taycan維持熱銷，主力休旅車Macan新改款第四季將抵港交車，再加上10月起BMW與保時捷的2022年式新車陸續上市，預期將出現新一波的交車熱潮，第四季成長動能無虞。

(時報資訊)

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