9月脫離農曆鬼月干擾，加上先前因疫情耽誤的買氣遞延噴發，推升9月國內新車銷量創近16年同期新高佳績，上市車商業績回暖，裕日車（2227）在限量特仕車操作成功下，9月營收較8月大增45％，重回20億元大關之上，甩開5～8月的低潮；汎德永業（2247） 受惠於新車大量到港，9月營收逾35億元，月增26.85％。
車市龍頭和泰車（2207）儘管9月繳出新車銷售年增近55％的好成績，但受到晶片短缺、東南亞疫情衝擊影響，進口車供應量減少，單價相對較低的國產車銷售占比拉升，產品組合改變下，導致9月營收不增反減，但超過160億元的金額，仍高居上市車商之冠。
裕隆（2201）自結9月合併營收67.62億元，月增8.71％、年減0.71％；累計前三季合併營收576.07億元、年減3.18％。裕隆對此的說明是，9月營收逆勢成長，一方面來自於子公司裕日車提車量增加，另一方面則是轉投資裕融（9941）營收成長的貢獻。
裕日車9月合併營收21.84億元，相隔三個月後，單月營收重新站上20億元大關，月增45.12％。裕日車表示，9月營收成長，除因整體車市成長外，裕日車推出「Kicks哈騷版」特仕車，增加魅力配備不加價的策略奏效，刺激業績走高。
裕日車10月持續特仕車行銷操作，Kicks哈騷版10月再追加350輛的額度，另針對X-Trail推出限量100輛的「動聽特仕車」，升級價值4.6萬元「動聽享樂套件」與「動感外觀套件」，衝刺業績。
三陽（2206）9月合併營收35.69億元，月增5.25％、年減11.6％。三陽表示，9月營收較8月成長，主要來自於鬼月結束後，汽、機車銷售均較8月增加；9月營收較去年同期衰退，則是2020年政府提供的機車購車補助較高，拉高下半年業績比較基期所致。
汎德永業9月合併營收35.7億元，月增26.85％；前三季合併營收322.4億元，年增12.61％。汎德永業指出，先前受疫情影響的買氣回籠，且因自家進口新車持續到港交車，貢獻9月營收續強。
汎德永業表示，旗下經銷的保時捷純電跑車Taycan維持熱銷，主力休旅車Macan新改款第四季將抵港交車，再加上10月起BMW與保時捷的2022年式新車陸續上市，預期將出現新一波的交車熱潮，第四季成長動能無虞。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：