聯合再生（3576）領軍，太陽能族群12日走勢亮眼，終場上漲5.08％作收，收盤價21.7元，成交量則是放大到2.87萬張。

　聯合再生9月營收為12.35億元，月增率17.1％、年增4.4％，前三季營收101.78億元，年增率3.92％。太陽能系統案場於下半年紛紛開始動工，第四季到2022年第一季模組需求強勁，中小型儲能系統逐步放量。適用2021年躉售費率的太陽能系統案場於下半年紛紛開始動工，從第四季到2022年第一季模組需求強勁。另外，9月台南儲能AFC專案開始對營收有所貢獻，且打入中南美洲大型電腦設備廠商供應鏈，第四季開始對客戶供應中小型儲能系統，儲能營收之貢獻將於第四季開始逐步放大。

(時報資訊)

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