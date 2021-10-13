美國反規避調查之下，太極能源（4934）迎轉單，並且有客戶要簽訂長期供貨合約，訂單能見度已達2022年第四季。太極能源完成7.27億元現增，資金將用於擴產、滿足客戶需求，並且投資碳化矽，布局第三代半導體材料。

太極宣布2021年現金增資發行普通股2,500萬股，實收股款總額7.27億元，已順利全數收足，12日新股正式掛牌。

太極表示，反規避調查幾乎涵蓋所有中國一線太陽能廠商在東南亞的布局，法界評估若立案後，美國政府會有300天的時間進行調查，且必要時可延長，因此目前的市場狀況不會在短期內出現緩解，直接造成將近38GW年產能的太陽能產品暫停出貨至美國市場，已經出貨的產品也陸續傳出遭美國海關扣押的消息。

受到調查的廠商開始積極準備應訴，並尋求解套方法，而美國市場面臨突如其來的供應斷鏈，也開始急於尋找安全的新供應商。

此次美國反規避調查造成的立即影響有四點：一、中國一線廠海外產能在調查完畢前無法銷往美國市場。二、受調查廠商可能轉往第四地或尋求未受波及的廠商代工以解套。三、美國當地的太陽能模組供應出現斷鏈，當地消費者急需新的供應商。四、美國當地及未受調查的第三地的模組製造商立即迎來轉單潮。

太極在這次美國反規避調查中，迎來轉單及客戶增加訂單的要求，其中有國際大廠表示，希望與太極簽訂長期供貨合約，訂單能見度已看到2022年第四季，出現許久不見的供不應求的盛況，客戶報價有機會提升。再加上增資資金到位，拉高太極能源的產能及獲利能力，將收斂因158轉換166產線的短暫業績空檔。

太極在越南廠區建置上看850MW的太陽能電池產線，為因應這次市場的變化，全數產能已投入生產，以滿足客戶龐大的需求，同時也正積極評估各種可在短期內擴充產能的策略，以緩解目前供不應求的緊張狀況。

太極能源持股55.4％的子公司盛新材料是碳化矽長晶專業製造商，因握有第三代半導體材料6吋半絕緣型及6吋導電N型兩種長晶技術，擁多項項專利保護，以及美中之外第三地供應鏈的優勢。

(時報資訊)

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