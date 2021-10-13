大陸限電導致金屬矽（Si）供應不足，價格在不到兩個月內飆暴數倍，連帶也讓供貨原本就很緊俏的Silicone（矽利光）報價跟著蠢動，為此，專業特用化學材料通路商崇越電（3388）上緊發條，忙著和原廠協調，不過因為金屬矽價格一夕數變，至今尚無法敲定漲價幅度，唯一肯定的是第四季一定會反映。

矽利光因上游原料供應不足，重返漲價軌道，原本市場認為，矽利光2021年的報價易漲難跌，不想到又碰到中國限電攪局，矽利光的主原料金屬矽報價狂飆，讓好不容易趨於穩定的報價，最近又開始蠢動。

崇越電表示，最近這二個月金屬矽的報價狂飆不只三倍，漲勢直比運價，連原廠都傻眼，因為價格迄今都還很混亂，盡管十一長假前就已經和原廠展開協調，且每周都在密集開會中，但是對於漲幅該抓多少？迄今都還沒有定論。

因為此波漲勢太過凶猛，崇越電擔心客戶一時難以接受，除花時間和原廠緊密聯繫，抓緊最新的報價外，也主動和客戶聯絡，告知現況，崇越電表示，雖然漲幅尚未確立，但著眼於原料成本確實增加不少，提前告知客戶，可以讓他們先有心理準備。

雖然矽利光新的報價目前尚未底定，但由於報價一直都處於高檔，受惠於出貨量拉升，崇越電9月營收已搶先報喜。

經結算，崇越電9月營收達8.79億元，分別較上月及2020年同期成長3.15％及15.24％。崇越電第三季合併營收24.74億元，較上季成長10.97％，營運表現穩定，累計前三季合併營收達69.11億元，較2020年同期成長20.34％，成功拿下單月、單季、前三季累計營收同創歷史新高的三冠王。

崇越電指出，目前各類型產品訂單出貨持續暢旺，且 Silicone最主要原料金屬矽（Si）價格持續上漲，在供不應求的情況下，預期矽利光價格走勢仍為易漲難跌。

展望第四季，目前市場氛圍熱絡、拉貨動能強勁，訂單能見度相當高，公司對第四季營運仍持審慎正向看法，至於能否再創新高？崇越電表示，端視出貨量而定。

(時報資訊)

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