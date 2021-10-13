半導體設備及廠務業者信紘科（6667）受惠於拆移機工程服務、綠色製程設備、廠務工程業務等接單暢旺，9月合併營收1.69億元，第三季合併營收4.53億元，同步創下歷史新高。

信紘科第四季營運續看旺，全年營收及獲利將挑戰新高，而隨著鹼性機能水設備，開始導入5奈米及3奈米等先進製程生產鏈，2022年營運將再添成長新動能。

信紘科受惠於拆移機工程服務接單強勁，以及綠色製程設備出貨暢旺，9月合併營收月增0.3％達1.69億元，較2020年同期成長132.7％，續創單月營收歷史新高。信紘科第三季合併營收季增8.2％達4.53億元，與2020年同期相較成長53.2％，改寫季度營收歷史新高。累計前三季合併營收12.50億元，較2020年同期成長26.8％，創下歷年同期新高紀錄。

信紘科表示，受惠於晶圓代工大廠全力衝刺在竹科、南科的建廠及擴產作業，帶動下半年進入5奈米及3奈米先進製程廠務供應系統設備裝機階段，機台陸續展開測試，整體施作工程持續推展，加上穩定拆移機工程服務營收認列，推升9月及第三季營收創下新高。而晶圓代工廠2021、2022兩年資本支出大幅提升，有助於信紘科業務接單成長空間。

信紘科表示，目前在手訂單能見度已看到2022年，並持續投入研發，強化旗下各項設備技術升級，跟隨國際半導體製程綠色趨勢，鹼性機能水設備應用範疇已從半導體先進製程客戶的前段黃光製程後清洗，進一步拓展至後段封裝製程中相關清洗，隨著主要客戶的需求持續增溫，將挹注未來整體營運更上一層樓。

展望下半年，信紘科對於營運成長深具信心。受惠於晶圓代工大廠加速擴廠增產的腳步，帶動下半年整體施作工程進入認列高峰，推助2021年整體營運表現向上的優異成績，也挹注在手訂單金額持續保持歷史新高水位的態勢。

另一方面，先進製程廠務供應系統整合中的拆移機服務工程，自2020年起擴增氣體拆移機工程新業務服務後，化學及氣體拆移機工程服務的需求，明顯較2020年同期成長，增添營運新一波成長動能。

(時報資訊)

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