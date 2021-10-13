5G、AI、HPC等應用持續增加，推動PCB廠針對高階製程、高階產品不斷擴增產能，進而推動設備廠營運升溫顯著，以2021年前三季營收來看，訂單滿手、工廠稼動率滿載，可看到不少PCB設備廠繳出大幅度的業績成長，紛紛向2018年高峰看齊。
志聖（2467）前九月累計營收達42.43億元、年增54.31％；大量（3167）前九月累計營收達34.8億元、年增119.3％；迅得（6438）前九月營收達36.32億元、年增51.07％；亞泰金屬（6727）前九月營收為10.03億元、年增46.25％。其他設備廠如牧德（3563）、群翊（6664）、揚博（2493）等，前三季累計營收也較2020年有所成長。
法人表示，2017～2018年兩岸PCB廠擴產力道強勁，不少設備供應商業績在2018年登上高峰，隨後受到中美貿易戰、新冠肺炎疫情等因素衝擊，2019～2020年明顯放緩，直至2020下半年確認需求及外在衝擊減緩，拉貨力道重啟才再度推動設備廠營運走揚。
此外，業者也指出，2021年普遍成長幅度不小，一方面是2020年基期夠低，2020上半年在疫情衝擊下，擴產動能幾乎放緩，另一方面是PCB產業正蓬勃發展，受惠高頻高速、高效運算時代來臨，製程也進入世代交替，PCB廠對於高階製程的需求大幅成長。
整體來看，業者認為，不只是過去因疫情放緩的訂單集中在2021年大量出貨，因應2022、2023年，甚至更長遠的需求，如IC載板產能缺口依舊無法滿足，加上需求來自各方，包括兩岸及東南亞，客戶詢問度及採購意願不減，樂觀看待2022年上半年能見度依舊明朗。
PCB包括軟板、硬板、HDI都有業者的擴產計畫持續進行中，尤其IC載板是各家設備積極爭取的重點商機，台廠包括載板三雄南電、欣興、景碩，以及積極追趕的臻鼎，近年都有大規模的擴產計畫，甚至有不少的陸資廠也有提出投資載板意願，對於設備廠來說，均是不小的商機。
(時報資訊)
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