＊除權息交易：大亞、花王

　＊法說會：桓達

　＊增資股買賣：高雄銀、耀登

　＊競拍開標：三商家購、森崴能源

　＊SPO申購抽籤：志豐

　＊注意股票：麗臺、景碩、創意、敦泰、美琪瑪等

　＊恢復原融資比率及融券保證金成數：揚明光

　＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：美德醫

　療-DR

　＊暫停融券賣出：新巨

　＊恢復融券賣出：花王

(時報資訊)

#股市備忘錄 #大亞 #花王 #桓達

個股觀測

優良
持平
注意

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