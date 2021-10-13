經濟事件分析：
美國經濟是一個問題一個問題逐漸解決，無法根源解決，國會終達成協議，同意將債務上限提高4,800億美元，將債務違約日延長至12月3日。市場預測2021年美國GDP可成長5.9％，創40年來最佳成績，但2022年將降為3.8％、2023年將降為2.5％，Q3 GDP由5.8％降至2.3％，遠低於2Q的6.7％。估聯準會在11月2日會議正式宣布縮減購債，並於2022年中結束資產購買計劃，最快可能在2022年就會啟動升息。
經濟下滑與政府刺激政策退場、FED寬鬆的貨幣政策告終以及勞動參與率的下滑、兩黨政治的緊張和供應鏈短缺的問題有關。8月進口金額2,870億美元創新高，主因企業紛紛重建庫存推動進口，市場認為聖誕節前貨運延誤情形將會惡化並持續至2022年，供應鏈問題解決何時解決是重點，所以企業積極補庫存，進口是GDP減項。美國民主黨設定10月31日將通過基建與社福預算法案目標日期，美股仍有期待利多。
中國今年上半年經濟增長12.7％，但市場紛紛下調下半年中國GDP的成長預測，Q3、Q4的GDP增速將分別降至4％和4.5％，8月社會消費品零售成長2.5％低於預估7％，前8月的建築投資萎縮3.2％，8月房屋銷售年減19.7％，將是市場的變數。高盛12日發布報告表示，由於能源短缺和產業減產，加劇中國經濟的重大下行壓力，預計有超過4成產業活動受影響，將中國今年成長預估從8.2％下調至7.8％。
產業變動分析：
台積電9月營收1,526億元再創新高，Q3營收達陣，但全年營收若要年成長20％以上，Q4營收仍需季成長10％以上，仍是很大挑戰。聯發科9月營收479億元創新高，Q3營收達陣，不過聯發科面臨Q4及2022年Q1淡季，由於中國手機銷售8月月減15％、年減10％，所以聯發科挑戰不小，不過2022年Q1聯發科天璣2000功耗表現比高通驍龍898領先約20％至25％，這顯示聯發科對高通優勢繼續存在。
目前通膨仍有解決問題能力時刻，天然氣、煤炭雖大漲，但俄羅斯出手天然氣就崩跌10％，正如鐵礦砂、鎳價等大漲後也下跌，比特幣、狗狗幣、柴犬幣迅速反彈，也表示市場投機氣氛仍熾熱。上市櫃獲利2021年獲利估3.8兆元、估年增54％，台股企業預估獲利年增率上修35～45％，台股年線有投資價值。
盤勢分析及選股：
美國在2014年元月曾QE正式退場，在同年10月全面結束QE，因美元走強新台幣反之走貶，電子股出口暢旺，2014年全年台股電子指數大漲20％，電子股還是受惠。比特幣持續上漲，主要是資金行情仍熱絡，比特幣有機會往6.5萬美元挑戰，目前市場看好比特幣期貨ETF將很快獲美國證券交易委員會的批准，估計未來如果美元或實際利率走上升趨勢，比特幣將被視為通膨對沖工具的首選，近日美國合眾銀行將為美國、開曼群島私人資金的機構投資人提供加密貨幣託管服務，也助長近日比特幣上漲，留意虛擬貨幣概念股如麗台、撼訊等。
(時報資訊)
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