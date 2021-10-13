台股近期量縮走跌，陷入「慢性失血」危機，在內外資陸續調節情況下，更有不少個股領先大盤跌落年線，近700檔個股今年以來不漲反跌，另有頎邦（6147）、南亞科
（2408）、國光生（4142）等12日收盤皆創今年新低。
市場擔心通膨升溫，外資12日再度調節台股167.6億元，累計今年以來提款達5,957.06億元，不僅超越去年全年水準，直逼6,000億元大關，壓抑權值股表現，加上本土資金有退場觀望跡象，也讓中小型個股頓失上攻動能，股價陸續面臨回檔走勢。
據統計，在台股此波修正過程中，已686檔個股今年以來漲幅歸零甚至下跌，其中，下跌超過1成約占五成，以個股來看，VHQ-KY波段跌幅達七成最多，另像是去年飆漲的防疫概念股熱映、恆大、美德醫療-DR等，今年來跌幅也都達四成以上。
此外，受到資金調節影響，12日盤面上共81檔上市櫃跌破今年低點，包括頎邦、南亞科等，其主要賣超壓力來自外資法人，拖累股價表現。
凱基投顧分析，台股下半年來波動明顯增加，先後面臨疫情、縮表、美債殖利率走高等利空訊息，市場觀望心態轉趨濃厚，成交量能持續萎縮，近日則因油價飆漲，憂心通膨狀況惡化，使得大盤反彈走勢由強轉弱，建議在國際股市尚未止穩強彈之前，操作應謹慎保守，不宜過度追價。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：