台股近期量縮走跌，陷入「慢性失血」危機，在內外資陸續調節情況下，更有不少個股領先大盤跌落年線，近700檔個股今年以來不漲反跌，另有頎邦（6147）、南亞科

（2408）、國光生（4142）等12日收盤皆創今年新低。

市場擔心通膨升溫，外資12日再度調節台股167.6億元，累計今年以來提款達5,957.06億元，不僅超越去年全年水準，直逼6,000億元大關，壓抑權值股表現，加上本土資金有退場觀望跡象，也讓中小型個股頓失上攻動能，股價陸續面臨回檔走勢。

據統計，在台股此波修正過程中，已686檔個股今年以來漲幅歸零甚至下跌，其中，下跌超過1成約占五成，以個股來看，VHQ-KY波段跌幅達七成最多，另像是去年飆漲的防疫概念股熱映、恆大、美德醫療-DR等，今年來跌幅也都達四成以上。

此外，受到資金調節影響，12日盤面上共81檔上市櫃跌破今年低點，包括頎邦、南亞科等，其主要賣超壓力來自外資法人，拖累股價表現。

凱基投顧分析，台股下半年來波動明顯增加，先後面臨疫情、縮表、美債殖利率走高等利空訊息，市場觀望心態轉趨濃厚，成交量能持續萎縮，近日則因油價飆漲，憂心通膨狀況惡化，使得大盤反彈走勢由強轉弱，建議在國際股市尚未止穩強彈之前，操作應謹慎保守，不宜過度追價。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意