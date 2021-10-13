證券商業績報喜，受惠今年來台股行情，22家主要證券商公布前三季業績中，逾半數13家前三季每股盈餘（EPS）超過2元，其中更有凱基、元大、福邦、宏遠、華南永昌等6家高於3元，富邦證EPS達5.46元居首位，元大及凱基兩家累計獲利突破百億元。

9月台股價量齊下滑，因中秋節連假，僅有20個交易日，全月成交值5兆9,960億元，日均值為2,998億元，不及8月的8月成交值8兆1,241億元以及日均值3,692.7億元；9月指數累計下跌555.52點以及跌幅3.18％，也不如8月的累計上揚242.88點及漲幅1.41％。

儘管盤勢震盪拉回，但大部分證券商累計獲利持續墊高，以累計前三季稅後盈餘，元大證及凱基證兩家獲利都突破百億元，各為186.11億元、101.68億元。累計獲利較高依序有：富邦證58.1億元、群益金鼎證38.526億元、永豐金證36.95億元、統一證33.702億元、元富證30.25億元，而日盛證、兆豐證、華南永昌證也分別獲利27.92億元、22.20億元以及20.13億元。

前三季EPS多達13家證券商累計EPS高於2元，尤以富邦證衝高到5.46元，居證券商EPS王，玉山證3.30元、福邦證3.28元分居二、三名，宏遠證、元大證、華南永昌證等也各有3.15元、3.11元及3.07元。前三季EPS超過2元還有：凱基證（2.86元）、日盛證（2.41元）、國泰證（2.39元）、統一證（2.315元）、永豐金證（2.28元）、大展證（2.27元）、致和證（2.013元）。

檢視9月單月獲利，前三大元大證14.94億元、凱基證6.94億元、富邦證4.3億元；永豐金證、群益金鼎證、兆豐證也分別獲利2.84億元、2.603億元與2.01億元。9月業績意外虧損，有統一證、宏遠證、康和證及致和證等4家證券商，單月各虧損0.98億元、0.439億元、0.465億元、0.398億元，主要是自營部門因盤勢波動大影響操作績效轉弱，但累計獲利仍有亮眼表現。

(時報資訊)

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