國際油價居高不下，倫敦布倫特原油、紐約輕原油分別突破每桶84、80美元關卡，與油價走勢相關的塑化股，12日股價雖漲多拉回，但法人多看好其基本面，進入第四季傳統旺季，後市持續看俏。

包括中石化、聯成、亞聚、華夏、台苯、南亞、台塑、台聚、台化、國喬、台達化等11檔個股，已繳出今年以來累計營收年成長逾四成佳績。

中信投顧指出，美國德州暴雪使得美國石化產能受損，出口貨源減少，進而帶動塑化產品報價推升，第二季時，不少塑化產品及利差皆創近年來新高，包含美國暴雪產能受損較多的PVC、LDPE、EVA、AN以及ABS等。

第三季美國受損產能大致重啟，加上中國大陸持續有煉化一體產能投產，塑化產品報價普遍出現修正，台塑四寶自結，第三季本業獲利在價格修正及定檢影響下皆為季衰退。

進入第四季之後，印度及東南亞等受疫情影響區域需求復甦，供給的部分，因大陸實施能耗雙控，產出減少，煤化工產品也因煤炭價格大漲，稼動率下滑，加上美國出口亞洲產能仍少，以致於塑化產品報價重啟漲勢。

中信投顧相對看好煤化工、高能耗以及綠電產品能受惠，包含EG、PVC、以及EVA，如台塑、南亞及亞聚等。

群益投顧副總裁曾炎裕認為，超低利率環境是通膨起點，加上英國、中國大陸、歐洲陸續浮現能源荒，美銀認為，目前已經進入「比較輕微的停滯性通膨」。

而根據金融時報報導，美國能源部長葛蘭何表示，考慮釋出戰備儲油，同時不排除禁止原油出口。

雖然美俄宣稱要控制油價飆漲，但全球原油與能源進口國仍會積極拉高能源庫存，因大多被中國大陸的限電措施嚇到，即使取得能源，但電價大漲，將導致成本上升、消費意願下降，後續宜密切油價走勢。

(時報資訊)

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