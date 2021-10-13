台股12日再「臉綠」，高低價股宛若「兩個世界」！台股迎雙十連假後首個交易日，股王矽力-KY（6415）、股后信驊（5274）領跌，富邦媒（8454）重摔逾6％，前十大高價股僅三檔力撐盤上；反觀盤面14檔漲停個股，全由越峰（8121）、大眾控（3701）等銅板股包辦，高價股「滑一跤」、低價股「活跳跳」，兩方走勢分歧。
台股短線未見止穩，加權指數12日開低走低，5日線再度失守。法人指出，台股短線恐難脫離區間震盪格局，且成交金額連四日壓在3千億元之下，外資調節力道不減，12日再倒貨167.57億元，都使低價股表現有望強於高價股。
台股上市櫃12日共14檔漲停股全為銅板股，屏除成交量低於500張之冷門股，則有中華化、浪凡、越峰、金穎生技、富驛-KY、大眾控、三晃、鑫聯大投控八檔入列；逆勢上漲逾5％之個股中，銅板股占比也逾八成，低價「小尖兵」以下克上。
中小型個股表現活潑，反觀高價千金股12日則相對疲軟，前十大高價股中，僅力旺、旭隼、大立光收紅；富邦媒、譜瑞-KY、世芯-KY重挫6.11％、5.56％、5.33％，信驊、矽力-KY、祥碩、聯發科也下挫2～5％，高價股「受傷慘重」。
高價IC設計股「血流成河」，股王、股后領跌外，還有譜瑞-KY、祥碩、世芯-KY、聯發科、創意、昇佳電子、瑞昱、威鋒電子、M31等38檔「百元俱樂部」IC設計股，成台股重災區。
不過，ASIC設計服務、矽智財（IP）族群仍獲市場青睞，IP廠力旺股價8日擠下大立光、登第三大高價股後，股價12日再趁勝追擊勁揚6.91％，再飆出2,320元歷史新天價；智原也強拉尾盤上漲2.31％，創逾14年新高。
新光創新科技基金經理人吳文同表示，隨AI、5G與Wi-Fi 6加速發展，帶動電子產品規格提升，加上漲價效應挹注，相關概念股都將受惠，投資人可留意明年營運具成長性之個股。
台股前十高價股近期走勢大相逕庭，光學大廠大立光第三季毛利率失守六成、外資目標價狂砍至2千元，今年來跌幅高達33.69％，退居台股「老四」，雖12日反彈2.24％仍難挽回頹勢；富邦媒則受大股東賣股衝擊，自9月17日高點2,190元大幅回檔逾三成，「二字頭」得而復失，12日再挫6.11％，成千金股最大受災戶。
(時報資訊)
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