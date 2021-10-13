受惠客貨機攜手衝高貨運量賺到高運價，華航集團（2610）9月貨運營收來到117.17億元，連兩個月突破百億元大關，再次改寫華航成立62年來最高紀錄，也帶動華航9月整體營收達130.46億元，年增47.36％，累計前三季營收達916.22億元，年增7.27％。

　華航9月貨運收入117.17億元，月增16.01％、年增60.37％，再創歷史單月新高；客運收入4.69億元，月增14.27％、年減48.21％。華航表示，9月貨運營運再攀新高，主因是客貨機有效整合提升運能，同時提高貨機優先布局於運價、營收較高的美洲航線比重，大幅推升貨運收入。

　再者，延續8月貨運出口市場暢旺，持續維持高裝載率，加上適逢中秋節鮮果需求強，汽車零件、半導體艙位需求大，尤其是往歐美艙位需求強勁，運價維持在相對高檔，致使整體貨運收入較去年同期增加。

　隨著貨運市場即將進入第四季傳統歐美假期購物旺季，華航預期總艙位仍將供不應求，除配合市場需求，爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等運送商機，也會配合短期高價包機需求，彈性調整運能，提高貨機使用率，機動調節客機載貨航班配置，爭取整體最佳營收。

　由於貨櫃海運艙位櫃位吃緊，使得海轉空貨量增加，據業界資訊，包機運價大約漲近一倍，飛美國內陸城市777、747全貨機運費漲到150～170萬美元。

(時報資訊)

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