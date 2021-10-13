旺季發威，晶技（3042）9月自結稅前獲利高達3.9億元，創下單月歷史新高，年增率高達113.1％，並比上個月增加14.7％，第三季稅前獲利已達10.83億元，比上一季小增200萬元，年增率則高達111.5％，累積前9月稅前獲利為29.04億元，稅前EPS為9.37元，前三季稅前獲利已經超過去年全年水準。

第三季是晶技全年營運最旺的一季，前8月已經在筆電、網通產品、中國5G手機品牌驅動下，晶技的營收、獲利都處於高檔，尤其9月大客戶蘋果新款iPhone上市，緊接著10月蘋果也可望推出新款MacBook Pro，對於石英元件都有高度的備料需求，帶動晶技9月營收在核心事業石英元件營收走高下，創下單月歷史次高紀錄後，9月稅前自結獲利更以3.9億元創下歷史新高。

雖然晶技石英元件營運在第三季來到全年與歷史最高點，晶技第三季稅前獲利達10.83億元，獲利未能比第二季大幅成長、僅是小增200萬元，是因為第二季來自房地產的營收與獲利，遠超過第三季所致。

另外，消費性電子出貨旺季從10月起由盛而衰，加上長短料也影響客戶拉貨，法人表示，目前晶技營收占比高的三大產品線手機、筆電、網通，第四季客戶給的訂單預估都呈現季減，客戶10月下單量已經不如9月，晶技10月營收將會比9月下滑，第四季營收預估將會比第三季減少1成左右，獲利應該也會隨之走低，不過，晶技第四季營收、獲利都還是會比去年同期明顯成長。

雖然今年晶技的比較基期已高，而且全球運費高漲、長短料亂象、晶片與半導體零組件缺貨等問題，會不會反噬終端需求也還有待觀察，晶技在日前法說會時仍樂觀預估，在5G手機、電動車、物聯網、WiFi-6驅動下，明年營收仍有機會比今年出現雙位數百分比成長。

(時報資訊)

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