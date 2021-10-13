興櫃9月營收出爐！半導體相關族群再度強勢出頭，晶圓代工大廠力積電（6770）單月營收創歷史新高，廠務工程廠商洋基工程（6691）也不遑多讓，年成長1.2倍；此外，數位科技及軟體方面，伊雲谷（6689）、宏碁資訊（6811）也雙雙繳出「年月雙增」成績，電子股受惠旺季效應「大展雄風」。
9月營收前十大公司仍有遠壽奪冠，燁聯、力積電、瑞鼎、三商家購奪得第二至五名。不過，雲端業者伊雲谷單月營收爆發衝上9.55億元，月增32.18％、年增22.19％，奪下興櫃單月營收第六大，為9月下旬遞出的上市申請案強力背書。
洋基工程、采鈺、和淞位居第七至九名，而宏碁集團旗下「小金虎」宏碁資訊，則受惠政府、企業逐漸邁向數位轉型，政府相關標案的持穩挹注，9月營收以7.06億元，躋身興櫃9月營收第十大。
興櫃高價股下半年陸續遞件轉上市，掀起首次公開募股（IPO）熱潮，興櫃前十大高價，包含力智、伊雲谷、瑞鼎、台灣精銳、洋基工程、上品等6檔個股陸續在8、9月間遞件上市，僅剩綠界科技、采鈺、宏碁資訊與來頡4檔尚未遞件。
觀察已申請上市之興櫃前十大高價股9月營收，又以洋基工程表現最佳，受惠半導體市況大好、擴廠需求不斷，單月營收達9.48億元，月增32.81％、年增204.55％，前七個月營收就超越去年全年。累計前三季更高達77.09億元，較去年同期激增1.2倍。
(時報資訊)
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