上市櫃9月營收全數揭曉，受惠去年疫情影響基期較低，以及後疫情時代產業間面臨萬物齊漲，加上旺季效應，統計上市櫃高達335檔個股前三季營收賺贏去年全年，台塑（1301）、南亞（1303）等原物料股表現尤為強勁。

以335檔前三季賺贏去年全年的個股觀察，電子族群僅占47％，若以法人10月以來買超超過5千張以上個股，僅有技嘉、群創、彩晶等3檔個股，其餘包括塑化族群的台塑、南亞、航運股陽明、長榮、萬海、台驊投控、鋼鐵股中鴻、燁輝、彰源、聚亨及台波等11檔個股。

其中塑化股龍頭台塑第三季雖因疫情、雨季與歲修影響，本業獲利動能趨緩，但原油價格持續堅挺，累計前三季營收逼近2千億元，超越去年全年的1,858億元，創歷年同期新高，年成長51.85％。同時轉投資的台塑美國因艾達颶風侵襲美國墨西哥灣，供需失衡帶動漲價行情，貢獻獲利24.9億元，推升第三季稅後盈餘193.15億元、每股盈餘3.03元；累計今年以來稅後盈餘545.06億元，年增4.84倍，每股盈餘8.56元更已超越歷史最佳的2007年全年記錄。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，第四季國際股市雖承受通膨壓力，但也有大宗商品漲價的利多可期，能源股與原料股皆可留意外，散裝輪受制貨櫃三雄積弱不振，股價遲遲未能反映BCI指數的漲價利多。

(時報資訊)

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