台股上市櫃公司前九月成績單全數發布完畢，營收前15強中鴻海（2317）、台積電（2330）、仁寶（2324）居前三大，仁寶從去年第五大，跳躍至第三大，贏過和碩及廣達，繳出前九月合併營收年增21.39％的好成績，主要受惠於居家辦公的利多，商用筆電銷售暢旺所致。

今年前九月台股上市櫃公司營運規模前15強有鴻海、台積電、仁寶、和碩、廣達、緯創、大聯大、國泰金、台塑化、日月光投控、華碩、富邦金、英業達、聯發科、統一等，多數為台股老面孔，是台股重量級大廠，因此將觀察重點擺在營運的成長動能及營運規模的排名，深入瞭解產業的變化及未來展望。

仁寶去年同期營運規模是台股第五大，目前已經領先和碩、廣達，躍居台股第三大，主要來自於蘋果平板電腦與Apple Watch 7智慧手表出貨熱絡以及商用筆電需求回溫、iPad mini 6、智慧手表熱賣。

台積電受惠於高階製程需求熱絡、全球晶片缺貨尤其車用晶片、新增產能挹助等，前九月合併營收年增達17.54％，營運動能延續。台積電預計14日（周四）將召開法說會，但外資仍持續減碼，所幸內資法人提前逢低撿便宜，12日台積電股價一度跌破年線，終場守穩年線，上演內外資的多空拉扯，台積電力守年線保衛戰。

台新投顧副總黃文清認為，今年台股前15強的上市櫃公司中，僅有和碩、緯創及英業達等三家的前九月合併營收較去年同期衰退，但其餘12家公司的前九月合併營收比去年同期成長，意味營運隨經濟景氣復甦同步成長，尤其受惠筆電銷售熱絡的華碩，今年前九月合併營收年增率達31.98％；聯發科則來自於搶下競爭對手的市占率，今年前九月合併營收年增達61.58％。

(時報資訊)

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